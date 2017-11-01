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Оккупанты возобновили движение через админграницу с Крымом

Среда, 1 ноября 2017, 10:39

Службы аннексированного Россией Крыма возобновили движение через административную границу с полуостровом.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По состоянию на 10:30 оккупанты возобновили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов – "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", – информирует ведомство.

"По информации граждан, которые начали пересекать админграницу, у оккупационных служб вышла из строя база данных", – уточняют пограничники.

Пропуск автомобилей уже осуществляется, однако медленно.

Ранее сообщалось, что с 1:30 ночи 1 ноября оккупационные службы, находящиеся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом.

Алена Рощенко, УП

Темы: КрымграницаПограничная служба
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