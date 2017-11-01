Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянина посадили за попытку воевать на стороне ВСУ

Среда, 1 ноября 2017, 11:28

Российский суд приговорил жителя Челябинской области к 3 годам и 3 месяцам тюрьмы, обвинив его в попытке ступить в ряды украинского батальона "Азов".

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Сообщается, что житель города Копейск будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ФСБ, приговоренный, имя которого не разглашается, "придерживался идеологии национал-социализма и выезжал в ноябре 2014 года в Украину для участия в составе батальона "Азов" в боевых действиях в качестве наемника".

В Копейском городском суде рассказали, что представители "Азова" встретились с подсудимым на блокпосту в Мариуполе и отвезли его в другое место.

"Выяснив, что подсудимый не обладает необходимыми боевыми навыками для участия в вооруженном конфликте, ему отказали во вступлении в полк и доставили обратно на тот же блокпост", — сообщили представители суда.

Подсудимый, добавили они, также обвинялся в распространении экстремистских материалов, которые он якобы репостил летом 2015 года на своей странице в одной из соцсетей.

Суд признал его виновным в "покушении на участие в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" и "возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности".

Как известно, батальон "Азов" был сформирован из добровольцев в 2014 году в Мариуполе Донецкой области. Позднее его переформатировали в полк. Сейчас он входит в структуру Национальной гвардии Украины.

Темы: РосcияДонбассАТОсудтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Росcия
Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность
После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: