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В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 31 октября

Среда, 1 ноября 2017, 11:50

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще пятеро бойцов получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге 1 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"К большому сожалению, вчера около 8.45 в результате обстрела российско-оккупационными войсками наших позиций вблизи Опытного погиб один защитник Украины. Также вследствие вражеских обстрелов вблизи Каменки, Опытного и Широкино 5 военнослужащих ВСУ получили ранения", – сказал он.

По словам Лысенко, все они были оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Спикер АТО отметил, что последний день октября отметился мощными обстрелами российско-оккупационными войсками позиций Вооруженных Сил Украины.

Враг применял по силам АТО запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, а также вооружение БМП и стрелковое оружие.

Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 17 обстрелов позиций Сил АТО, 16 из которых были прицельными.

По словам полковника, военнослужащие ВСУ 13 раз открывали адекватный ответный огонь.

"Напоминаем, что защитники Украины длительное время придерживаются Минских договоренностей и режима тишины. Однако, в случае прямой угрозы жизни наших защитников, командиры на месте принимают решение на открытие огня в ответ из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями", – отметил Лысенко.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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