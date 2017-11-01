Харьковский паб разнесли футбольные фанаты – полиция

В харьковском рок-пабе "Стена" в ночь на 1 ноября подрались голландские и украинские футбольные болельщики.



Об этом сообщает полиция Харьковской области.



В баре на улице Рымарской разбили 4 окна и нарушили обстановку внутри помещения.



Сообщение о драке в пабе "Стена" поступило в полицию 31 октября в 23:16. Приехав туда, работники полиции установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими болельщиками.

В Шевченковский отдел полиции доставили 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.



Событие зарегистрировали в журнале единого учета правонарушений, ведется проверка.



В Facebook сообщается, что рок-паб продолжает работать.

Пользователи соцсети отмечают, что "Стена" – "единственный патриотический паб Харькова, место встреч волонтёров, правосеков и добровольцев".

Полиция также отмечает, что 1 ноября в 21:45 в Харькове состоится матч между командами "Шахтер" (Украина) и "Фейеноорд" (Нидерланды).



"Ожидается, что спортивный праздник посетят около 25 тысяч болельщиков. Охрану порядка будут обеспечивать более 1300 работников Нацполиции, 450 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 250 курсантов Харьковского университета внутренних дел", – информирует полиция.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Алена Рощенко, УП