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Сын Авакова владеет элитной недвижимостью в Киеве – СМИ

Среда, 1 ноября 2017, 12:27

Сын министра внутренних дел Александр Аваков обладает огромной квартирой практически в центре Киева и двумя подземными паркингами.

Об этом, ссылаясь на данные Единого реестра недвижимого имущества, пишет издание "Слово и дело".

Согласно обнародованным документам, у Александра Авакова есть квартира площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге в 700 м от станции метро "Олимпийская".

 
 

По данным издания, владельцем элитной недвижимости сын министра внутренних дел стал еще в мае 2014 года.

Элитный жилой комплекс "Альпийский городок", где живет сын главы МВД, был построен в 2011 году и расположен на улице Протасов Яр.

Территория находится под круглосуточной охраной, лифт удобно спускается прямо в подземный паркинг, здесь есть свой фитнес-центр, а из окон открывается панорамный вид на центр Киева, отмечают журналисты.

 

По их данным, средняя цена квадратного метра в этом доме составляет 2,9 тысячи долларов (с ремонтом) и 1,6 тысячи долларов (без обработки, сразу после строителей).

В издании отмечают, что Аваков-младший не является государственным служащим.

Как выяснило "Громадське ТВ", в элитном жилом комплексе "Альпийский", кроме семьи Авакова, проживают бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Александр Турчинов с семьей. У Турчиновых там 382 квадратных метра. Записана квартира на жену политика - Анну.

Как сообщалось, в августе 2017 года народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко продал 5-комнатную квартиру в строительном комплексе "Альпийский городок" за 15,9 миллионов гривен бывшему регионалу, приближенному к олигарху Ринату Ахметову Александру Рыженкову.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, и, по данным источника УП в правоохранительных органах, руководителя (на 2014 год -ред.) ИТ-компании "Turboseo" Владимира Литвина.

НАБУ уже сообщило о подозрении всем трем подозреваемым.

Темы: Аваковнедвижимость
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