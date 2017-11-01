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Подрыв полковника СБУ: в сети появилось фото организатора

Среда, 1 ноября 2017, 12:40

Служба безопасности Украины опубликовала фотографию человека, который организовал убийство полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе в марте этого года.

Снимок на своей странице Facebook показала спикер службы Елена Гитлянская.

 

По ее словам, это - боевик по кличке "Ленин", который руководит центром специальных операций так называемого "МГБ ДНР", созданного под кураторством российских спецслужб.

"Именно этот человек и его подопечные ответственны за убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша", - сообщила пресс-секретарь.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины задержала в Одессе женщину, которую подозревают в совершении подрыва машины Хараберюша.

Взрыв автомобиля, в котором находился Хараберюш, произошел 31 марта в Центральном районе Мариуполя на пересечении просп.Металлургов и ул.Кафайской. Сам Хараберюш, который занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители близки к раскрытию ряда резонансных убийств, кроме подрыва журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

Темы: терактубийствоМариупольСБУ
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