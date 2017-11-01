НАБУ и САП пришли с обысками к чиновникам Нацполиции по "делу Авакова"

НАБУ и САП проводят обыски в домах ряда должностных лиц Национальной полиции по делу "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", - рассказывают в бюро.

Отмечается, что обыскивают помещения лиц, которые "по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел".

"Обыски проводятся в Киеве и Киевской области", - добавляют детективы.

Антикоррупционный орган объясняет, что следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, раскрытых ранее детективами НАБУ в ходе расследования и связанных с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

"Некоторые из них были помечены "обратной датой", акты приемки осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли позднее. Раскрытые факты приобщены к материалам следствия", - рассказали в НАБУ.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании Turboseo Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

САП заявила, что будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

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Украинская правда