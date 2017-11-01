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В Украину идет потепление, в Киеве днем до +11°

Среда, 1 ноября 2017, 13:44

В ближайшие сутки из Западной Европы на территорию Украины переместится теплый воздух атлантического происхождения, вследствие чего температура воздуха повысится.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает 1 ноября "Интерфакс-Украина".

Синоптики отмечает, что атмосферные фронты принесут в большинство областей Украины, кроме южных, дожди, на востоке с мокрым снегом, на западе местами усилится ветер.

Временами дождь, ночью в восточной части с мокрым снегом; лишь в южных областях без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура 1-6° тепла, в восточных областях 0-5° мороза; днем 7-12° тепла, на Прикарпатье 15-17°, в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве – периодически дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем была +17 в 1926 году, самая низкая ночью -10,4 в 1979 году.

3 ноября – небольшие, местами умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом), лишь ночью в южной части без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Приазовье порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 7-13°, в Крыму до 15°, в западных областях 5-10°; в Карпатах 2-3°.

В Киеве – ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 9-11°.

Темы: погода
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