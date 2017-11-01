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Матиос просит людей заявлять, если у них отобрали имущество в Донецке

Среда, 1 ноября 2017, 13:46

Главный военный прокурор Анатолий Матиос призывает людей, которые имели недвижимость на оккупированный территории, проверить, не лишены ли они юридических прав на нее.

На пресс-конференции он сообщил, что одна из судей незаконно переоформляла имущество в оккупированном Донецке на посторонних лиц:

"Вчера Службой безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали судью Белгород-Днестровского суда, уроженку Донецка, которая подозревается в том, что на протяжении 2015-2016 годов, используя похищенные в Кировском райсуде Донецка в 2014 году печать и штамп, стряпала поддельные судебные решения, по которым регистраторы так называемых "ДНР" и "ЛНР" вносили изменения в регистрационные документы граждан на недвижимые объекты и жилье в Донецке, переоформляя их на представителей террористических организаций".

Установлено трое пострадавших, которые узнали, что у них уже нет прописки и жилья в Донецке, зайдя в открытые реестры движимого и недвижимого имущества. Они дали показания. Одним из заявителей была женщина из Львова, которая обнаружила, что она уже почти год как лишилась своего жилья.

Следствие установило еще 7 подобных фактов

Матиос обратился к переселенцам и жителям оккупированной части Донбасса: "Зайдите в реестры недвижимого имущества, они открыты, просмотрите, не произошло ли там изменений. Если произошли – подавайте заявления в военную прокуратуру или в Службу безопасности Украины. Мы проверим на причастность к этим изменениям этой судьи".

Матиос также отметил, что задержанная судья в 2014 году выехала из Крыма, ей дали должность судьи в Белгород-Днестровском суде Одесской области, а также временное жилье.

"Во время обыска у нее изъяли справки регистрационных служб "ДНР", выдержки из реестра, копии судебных решений судей, которые работали в Донецке в 2013-2014 годах, под именами которых она производила эти поддельные решения и переправляла в Донецк", – сообщил он

"Кроме нее, задержан соучастник и главный организатор этой аферы и преступления, который был коммуникатором между подозреваемой судьей и так называемым "заместителем министра внутренних дел ДНР", который координировал и получал финансовую выгоду от этих сделок, которые осуществлялись на нашей территории", – добавил главный военный прокурор.

Как известно, с весны 2014 часть Донецкой и Луганской областей, включая областные центры, контролируют пророссийские боевики.

По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 25 сентября 2017 года на учет поставлено 1 592 982 переселенца или 1 285 506 семей из Донбасса и Крыма.

Алена Рощенко, УП

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Темы: судпрокуратураДонбассДонецкпереселенцы
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