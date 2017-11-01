СБУ: Журналистов УП не обвиняют в разглашении гостайны

Служба безопасности расследует два уголовных производства, связанные с разглашением государственной тайны, и два производства по государственной измены, в которых проходят журналисты и блогеры.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко во время общественных слушаний по безопасности журналистов в Украине, сообщает "Укринформ".

"Что касается государственной измены, у нас есть два производства, где проходят журналисты или лица, связанные с журналистской деятельностью, - блогеры", - сказал он.

Он добавил, что СБУ расследует также два дела, связанные с государственной тайной и где проходят журналисты, а именно - с обнародованием материалов, относящихся к государственной тайне, и с выявлением флэш-носителя с секретной информацией Минобороны.

Кононенко отметил, что журналистов, в частности "Украинской правды", где, по его словам, была опубликована информация, содержащая государственную тайну, не обвиняют в разглашении таких данных, поскольку они не являются "секретоносителям".

"Вопрос о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, можно ставить только к тому лицу, которому эта тайна была доверена", - подчеркнул заместитель главы СБУ.

Как сообщалось, 14 сентября по УП пришел сотрудник СБУ, который просил снять статью "Современное оружие для армии снова отложили" на завтра" и предоставить документы, на основе которых она готовилась.

Оказалось, что следственный отдел Главуправления СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000256 от 29 июня 2017 по признакам совершения преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 328 УК Украины - "Разглашение государственной тайны".

21 сентября в телефонном разговоре с автором статьи, журналистом УП Алексеем Братущаком следователь СБУ Костюк М.С, который ведет это дело, рассказал, что Братущак имеет статус свидетеля в этом производстве.

Позже, СБУ начало служебную проверку из-за прихода сотрудника в редакцию "Украинской правды" с просьбой снять статью, мотивируя это тем, что она содержит гостайну.

Украинская правда