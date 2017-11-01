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Депутаты пришли в суд по сыну Авакову, поруки не предлагают

Среда, 1 ноября 2017, 16:01

Народные депутаты из фракции "Народный фронт" пришли в Соломенский райсуд Киева поддерживать сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

В здании суда сейчас находятся нардепы "Народного фронта" Владислав Данилин, Ярослав Едаков, Елена Колганова, Виталий Корчик, Елена Ледовских, Павел Пинзеник, Андрей Тетерук.

Между тем во дворе суда находится соратник Авакова нардеп Антон Геращенко в окружении более десяти мужчин в камуфляже без нашивок, которые сказали, что пришли поддержать сына министра.

 
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В то же время депутаты говорят, что не собираются брать на поруки Авакова-младшего.

"А для чего? Судья должен принимать честные решения", - отметил депутат Геращенко.

Ранее сообщалось, что экс-советник главы МВД Илья Кива вместе с более десятком мужчин в камуфляжной форме пришел в Соломенский райсуд, где будут избирать меру пресечения сыну главы МВД Александру Авакова, подозреваемому в растрате бюджетных средств.

Роман Кравец, УП

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Темы: Аваковсуд
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