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Суд отказался "разлюстрировать" экс-главу Высшего хозсуда

Среда, 1 ноября 2017, 17:16

Высший административный суд Украины отказал бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову в признании незаконным и отмене решения о его увольнении в рамках люстрации.

Об этом свидетельствует постановление суда от 18 октября 2017 года по иску Татькова к Высшему совету юстиции и Министерству юстиции.

"В удовлетворении административного иска ОСОБА_1 (Виктора Татькова - УП) у Высшему совету правосудия, третье лицо - Министерство юстиции Украины о признании незаконным и отмене решения отказать", - говорится в постановлении.

Отмечается, что в января 2016 года Татьков обратился в суд с просьбой признать незаконным и отменить решение о внесении представления в Верховную Раду Украины о его увольнении в связи с нарушением им требований относительно несовместимости.

29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадал под действие закона "Об очистке власти" (о люстрации).

Позже Татьков выехал за пределы Украины, по словам адвоката, на лечение.

18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

19 октября Генпрокуратура объявила в розыск Тятькова и обратилась в суд с просьбой предоставить разрешение на его задержание и арест.

Суд просьбу прокуратуры не удовлетворил.

Соня Лукашова для УП
Темы: судлюстрация
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