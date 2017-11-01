Суд отказался "разлюстрировать" экс-главу Высшего хозсуда
Высший административный суд Украины отказал бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову в признании незаконным и отмене решения о его увольнении в рамках люстрации.
Об этом свидетельствует постановление суда от 18 октября 2017 года по иску Татькова к Высшему совету юстиции и Министерству юстиции.
"В удовлетворении административного иска ОСОБА_1 (Виктора Татькова - УП) у Высшему совету правосудия, третье лицо - Министерство юстиции Украины о признании незаконным и отмене решения отказать", - говорится в постановлении.
Отмечается, что в января 2016 года Татьков обратился в суд с просьбой признать незаконным и отменить решение о внесении представления в Верховную Раду Украины о его увольнении в связи с нарушением им требований относительно несовместимости.
29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадал под действие закона "Об очистке власти" (о люстрации).
Позже Татьков выехал за пределы Украины, по словам адвоката, на лечение.
18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
19 октября Генпрокуратура объявила в розыск Тятькова и обратилась в суд с просьбой предоставить разрешение на его задержание и арест.
Суд просьбу прокуратуры не удовлетворил.