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В Раде зарегистрировали законопроект об импичменте президента

Среда, 1 ноября 2017, 20:06

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", его автор - внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект № 7248 зарегистрирован 31 октября 2017 года. Сейчас на сайте отсутствует его текст и пояснительные документы к нему.

Автор документа Юрий Деревянко планирует представить его 2 ноября в лектории под куполом на площади Конституции возле Верховной Рады, сообщает пресс-служба нардепа.

"Завтра у нас будет большая презентация этого законопроекта. Этот законопроект очень важен. Это законопроект, регулирующий деятельность Конституционного учреждения - президента Украины, а также прекращение его деятельности, прекращения его полномочий в случае нарушения закона, государственной измены или иного преступления", - сообщил Деревянко в эфире "Радио Свобода".

По его словам, цель этого законопроекта - "устранение пробелов в действующем законодательстве, которые позволяют главе государства действовать вопреки Конституции и интересам народа Украины".

Темы: ПорошенкопрезидентимпичментВерховная Рада
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