Главные новости дня – за 60 секунд

Дело Авакова-младшего, экстрадиция Каськива, прогресс в раскрытии ряда резонансных убийств, но не в деле Шеремета, отказ Саакашвили в убежище и блокировка Крыма – новости, которые обсуждали 1 ноября.

О деле Авакова-младшего. Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД (Чеботарь - УП) и одного физического лица (Аваков-младший - УП). Еще четыре миллиона будем просить для предпринимателя, который должен был изготавливать рюкзаки", - рассказал руководитель САП Назар Холодницкий до решения суда.

Также сегодня НАБУ и САП проводят обыски в домах ряда должностных лиц Национальной полиции по делу "рюкзаков Авакова".

А экс-советник главы МВД Илья Кива пришел вместе с более чем десятком мужчин в камуфляжной форме в Соломенский суд, где избирали меру пресечения сыну Авакова.

Сам Александр Аваков назвал "дело рюкзаков" политическим.

О Каськиве. "Ночью 1 ноября совместные усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший глава Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", – написал генпрокурор Юрий Луценко.

При этом, бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов утверждает, что Каськив сам просил власти Панамы выдать его Украине и прилетел в Киев по доброй воле.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

О терактах. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители близки к раскрытию ряда резонансных убийств, кроме подрыва журналиста Павла Шеремета.

О Шеремете. В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета допрошено более трех тысяч свидетелей, однако подозреваемых не установлено.

О Саакашвили. Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем. Саакашвили обжалует отказ в суде.

О Крыме. В ночь на 1 ноября оккупационные службы, расположенные на территории аннексированного Крыма, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу.