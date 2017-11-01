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Решение суда о мере пресечения сыну Авакова невозможно обжаловать - САП

Среда, 1 ноября 2017, 21:20

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что избранную судом меру пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру невозможно обжаловать.

Об этом сказал журналистам после заседания суда прокурор САП Александр Снегирев, передают "Украинские Новости".

"Меру пресечения в виде личного обязательства невозможно обжаловать", - заявил он.

По словам прокурора, САП крайне недовольна решением суда. Кроме того, он отметил, что могут возникнуть проблемы с поиском электронного браслета для Александра Авакова.

В то же время сторона защиты также заявила, что недовольна решением суда. Адвокаты сына министра уверены, что суд вообще не должен был применять к подозреваемому меру пресечения.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

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Темы: судАваков
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