Сенат США одобрил проект оборонного бюджета США
Оборонный бюджет США на 2018 год, предусматривающий 350 млн. долл. на военную помощь Украине, направлен на подпись Президенту США.
Об этом сообщает Посольство Украины в США.
Сенат США одобрил проект закона о "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн. долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности.
Таким образом, Конгресс завершил процедуру принятия указанного документа, который отныне направляется на подпись Президенту США.
Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферах.
"Так, в документ, включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашей государства", - говорится в сообщении.
Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.
Как сообщалось, сенатор-республиканец Джим Ингофф заявил, что Администрация США приближается к изменению политики в отношении предоставления Украине оборонительного оружия.