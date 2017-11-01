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Украина предлагает Канаде совместно строить самолеты и осваивать космос

Среда, 1 ноября 2017, 23:42

Украина предлагает Канаде объединить усилия для реализации проектов аэрокосмической отрасли - самолетостроения, создания стартовой платформы для космических запусков и строительства спутников.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления на канадско-украинской круглом столе по вопросам сотрудничества в аэрокосмической сфере в Монреале, передает Урядовий портал.

"Между Украиной и Канадой есть большие возможности, которые мы можем использовать в аэрокосмической сфере. Украина является космической державой, мы имеем прекрасный опыт, науку, которая может быть очень полезной на данном этапе сочетание нашего сотрудничества. Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений, и хотим выступать надежными партнерами ", - подчеркнул Гройсман.

Премьер также отметил, что сотрудничество "будет включать освоение Арктического региона Канады, производство самолетов и авиационных симуляторов для мирного исследования космоса и развитие космической науки.

Как известно, ранее Гройсман анонсировал, что летом 2018 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет прямой авиарейс по маршруту Киев-Торонто.

Темы: УкраинаКанада
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