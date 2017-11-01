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"Шахтер" снова обыграл "Фейенорд" в Лиге чемпионов

Среда, 1 ноября 2017, 23:35
Шахтер снова обыграл Фейенорд в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл голландский "Фейенорд" (3:1) в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Голы забивали Факундо Феррейра (14 минута) и Марлос (17, 68), в составе голландцев отличился Николай Йоргенсен (12 минута).

Это уже вторая победа подопечных Фонсеки над чемпионами Нидерландов - две недели назад "горняки" выиграли в Роттердаме со счетом 2:1.

После 4 матчей в группе F "Шахтер" занимает 2 место с 9 баллами, лидер - "Манчестер Сити" (12 пунктов).

Следующий матч в еврокубках "горняки" проведут 21 ноября против "Наполи".

Темы: футболШахтер
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