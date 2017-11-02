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США расширили санкции против террористов

Четверг, 2 ноября 2017, 00:10

Госдеп США анонсировал расширение санкций против международной группировки "Бригады Абдалла Аззам".

Об этом Государственный департамент заявил в среду, 1 ноября, передает Укринформ.

"Это распоряжение имеет цель лишить "Бригады Абдалла Аззам" (БАА) ресурсов, необходимых для проведения террористических атак, поэтому сегодняшние действия соответствуют указанным целям, информируя американскую общественность и международное сообщество о том, что БАА действует и известное под другими названиями", - говорится в заявлении.

Госдеп подчеркивает - группировка продолжает террористическую активность после наложения на него первых санкций в 2012 году.

Как известно, ранее министерство финансов США ввело санкции против 11 компаний и физических лиц в связи с преступной киберактивнистю Ирана.

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Темы: СШАтеракт
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