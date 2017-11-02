Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт в Афганистане: 15 погибших

Четверг, 2 ноября 2017, 01:46

В результате взрыва танкера с бензином в афганском городе Чарикар по меньшей мере 15 человек погибли, 27 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, танкер взорвали с помощью магнитной бомбы.

Также сообщается, что после мощного взрыва загорелся пассажирский автобус, проезжавший мимо, - погибли 3 человека.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терактАфганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
теракт
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Стрельбу в аэропорту Кишинева расследуют как теракт
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: