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Украина готова предоставить США информацию о Манафорте - Гройсман

Четверг, 2 ноября 2017, 03:18
Украина готова предоставить США информацию о Манафорте - Гройсман
CNN

Украина готова предоставить США имеющуюся у нее информацию о расследовании дела экс-главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу CBC.

"Мы не получали никаких запросов о предоставлении информации по этому делу, но если получим запрос, то, конечно же, предоставим информацию, которая у нас есть", - подчеркнул Гройсман.

В то же время премьер напомнил, что дело Манафорта касается периода власти бывшего украинского президента Виктора Януковича и нынешнее правительство никак с ним не связано.

"Инцидент, о котором вы говорили, был связан с режимом Януковича. Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу", - подчеркнул политик.

Как известно, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.

Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Манафорт фигурирует в двух расследованиях Генпрокуратуры.

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Темы: УкраинаГройсманСШАПол Манафорт
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