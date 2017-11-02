Fancy Bear пытался взломать почтовые ящики украинских политиков - AP

Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась сломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров.

Об этом сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что получило доступ к списку целей российских хакеров.

Среди украинской политической элиты это - президент Петр Порошенко и его сын Алексей, народный депутат Сергей Лещенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие бывшие и нынешние министры. Всего - 545 аккаунтов.

Среди россиян - бизнесмен Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, оппозиционный лидер Алексей Навальный и еще более 100 общественных активистов.

Как известно, ранее в США обвинили Fancy Bear в атаках на Черногорию.

Еще ранее сообщалось, что серверы избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона атаковали хакеры, связанные с Главным разведывательным управлением РФ.



Кроме того, в прошлом году серверы Демократической партии США подвергались взломам со стороны хакеров, которых поддерживала Россия, чтобы повлиять на результаты выборов президента США.



Комитет по разведке Сената США в значительной степени одобрил выводы американской разведки о том, что Россия стремилась повлиять на выборы в США в 2016 году, осуществляя хакерские атаки и кампанию влияния.

Украинский хакер, известный под псевдонимом Profexer, стал свидетелем ФБР по делу о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США