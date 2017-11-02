Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Fancy Bear пытался взломать почтовые ящики украинских политиков - AP

Четверг, 2 ноября 2017, 06:15
Fancy Bear пытался взломать почтовые ящики украинских политиков - AP

Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась сломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров.

Об этом сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что получило доступ к списку целей российских хакеров.

Среди украинской политической элиты это - президент Петр Порошенко и его сын Алексей, народный депутат Сергей Лещенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие бывшие и нынешние министры. Всего - 545 аккаунтов.

Среди россиян - бизнесмен Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, оппозиционный лидер Алексей Навальный и еще более 100 общественных активистов.

Как известно, ранее в США обвинили Fancy Bear в атаках на Черногорию.

Еще ранее сообщалось, что серверы избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона атаковали хакеры, связанные с Главным разведывательным управлением РФ.

Кроме того, в прошлом году серверы Демократической партии США подвергались взломам со стороны хакеров, которых поддерживала Россия, чтобы повлиять на результаты выборов президента США.

Комитет по разведке Сената США в значительной степени одобрил выводы американской разведки о том, что Россия стремилась повлиять на выборы в США в 2016 году, осуществляя хакерские атаки и кампанию влияния.

Украинский хакер, известный под псевдонимом Profexer, стал свидетелем ФБР по делу о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США

Темы: хакерыРосcияСШАУкраинаинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
хакеры
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: