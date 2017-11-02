Маккейн: Путин использовал соцсети для своих неоимперских амбиций

Россия использовала социальные медиа для того, чтобы посеять хаос и разделить американцев в ходе выборов 2016 года, заявил сенатор Джон Маккейн.



"На этой неделе Facebook, Twitter and Google свидетельствуют перед комитетами Сената и Палаты представителей, что попытки России распространить дезинформацию и посеять хаос среди американского народа в ходе выборов 2016 года были большими, чем считалось", – говорится в заявлении сенатора.



Facebook показывает, что поддерживаемая Россией реклама достигла 126 миллионов пользователей, передает "Голос Америки".

Это в дополнение к порядка 288 миллионам просмотров поддерживаемых Россией твитов, созданных за последние три месяца кампании, как и более 1000 поддерживаемых Россией видео на YouTube, размещенных в ходе выборов, которые вместе составляют 43 часа контента.

"Совершенно очевидно, что Россия воспользовалась устаревшими американскими законами о финансировании политических кампаний для того, чтобы вмешаться в выборы 2016 года и усилить разделение внутри нашей страны. Всех нас должны глубоко беспокоить действия России", – заявил Маккейн.



Он выразил надежду, что высокотехнологичные компании поддержат законопроект, который расширяет требования к раскрытию заказчиков политической рекламы на цифровых платформах.



"Мы должны рассматривать попытки России повлиять на результаты наших выборов в контексте неоимперских амбиций Путина, которые побудили его к вторжению в Украину, аннексии Крыма, нанесению ущерба демократическим ценностям и институциям Европы, возобновлению влияния России на Ближнем Востоке, помощи Башару Асаду в убийстве сотен тысяч гражданских в Сирии", – заявил Маккейн.



"Нам нужно прекратить рассматривать это сквозь искаженную линзу политики и увидеть нападения России на нашу демократию тем, чем они есть. Это – лишь один этап кампании Путина по ослаблению Соединенных Штатов, дестабилизации Европы, разрушению альянса НАТО, разрушению общественных ценностей и уменьшению сопротивления этому темному и опасному мировоззрению", – добавил он.