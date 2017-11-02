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В Крым не пропустили не только продукты, но и червей и улиток

Четверг, 2 ноября 2017, 08:46

С начала года в Крым из Украины не пропустили 9 тонн мясомолочных изделий и 18 тысяч яиц, которые граждане пытались провести на полуостров.

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Крыму.  

"С начала текущего года специалисты выявили и вернули в Украину 4408 партий запрещённых к ввозу товаров", - говорится в сообщении. 

В частности 9012,7 кг продуктов животного происхождения, 18085 яиц, 367 непродуктивных животных, 35 голов декоративной птицы (животных), 190 аквариумных рыбок, 30 пиявок, 1 чучело фазана, 1500 дождевых червей, 28 улиток.

А также 7 голов молодняка сельскохозяйственной птицы, 1 черепаху, 112 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков. 

Отмечается, что за прошлую неделю подконтрольные оккупантам инспекторы ветнадзора не пропустили 164,6 кг продукции животного происхождения.

Запрещённые к ввозу товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".

"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 16,4 кг свинины, 40,3 кг сала, 10,5 кг говядины, 24,9 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 32,4 кг мяса птицы, 2,6 кг молока и молочной продукции, 11,5 кг рыбной продукции и морепродуктов, 26 кг продукции пчеловодства и мёда, 88 яиц", - говорится в сообщении. 

 
Фото Управления Россельхознадзора по Крыму

Также отмечается, что в Крым пытались ввезти 1 собаку без ветеринарных сопроводительных документов.

Темы: КрымРосcия
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