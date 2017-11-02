ФСБ возбудило в Крыму три дела о диверсиях
Четверг, 2 ноября 2017, 09:13
Управление ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на двух газопроводах и линии электропередач на юге полуострова.
"Следственный отдел управления ФСБ возбудил три уголовных дела по части 1 статьи 281 УК России (диверсия)... Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет", – сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы УФСБ.
Оккупационные власти Крыма в среду сообщили о повреждении двух газопроводов на юге Крыма и опоры ЛЭП, не исключив диверсию. Без газа остались около 3 тысяч человек.
Газ обещают подать в дома крымчан в четверг.
Работы по восстановлению объектов электроснабжения могут занять трое суток.