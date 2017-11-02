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Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Четверг, 2 ноября 2017, 10:21

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.

Соответствующий меморандум подписали по итогам переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашид Аль Мактума.

Об этом сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, отмечая в Facebook, что "только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев".

 
АП

Порошенко выразил надежду, что уже в декабре, после обмена нотами, это соглашение вступит в силу, сообщает пресс-служба президента.

"И украинцы смогут свободно путешествовать в еще одну чрезвычайно важную и привлекательную для нас страну. А ценность украинского паспорта продолжает расти", – сказал он.

Президент отметил, что работа в этом направлении продолжится.

"Уже в течение нескольких месяцев увидите еще очень приятные новости по этому поводу", – добавил он.

Алена Рощенко, УП
Темы: визыбезвизПорошенкомеждународные отношения
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