Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.



Соответствующий меморандум подписали по итогам переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашид Аль Мактума.



Об этом сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, отмечая в Facebook, что "только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев".

АП

Порошенко выразил надежду, что уже в декабре, после обмена нотами, это соглашение вступит в силу, сообщает пресс-служба президента.



"И украинцы смогут свободно путешествовать в еще одну чрезвычайно важную и привлекательную для нас страну. А ценность украинского паспорта продолжает расти", – сказал он.



Президент отметил, что работа в этом направлении продолжится.

"Уже в течение нескольких месяцев увидите еще очень приятные новости по этому поводу", – добавил он.