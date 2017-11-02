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РФ сообщает о суде над жителем Дагестана, воевавшем на Донбассе

Четверг, 2 ноября 2017, 11:37

Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела об участии местного жителя Фируза Мирзоева в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает в четверг российское издание "Интерфакс-Юг", ссылаясь на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Расула Темирбекова.

"Следствием установлено, что летом 2014 года житель Дагестана Ф.Мирзоев через Турцию прибыл на Украину для участия в боевых действиях против отрядов "Д/ЛНР" в составе Вооруженных сил Украины, – заявил собеседник агентства.

Российская сторона утверждает, что "за 20 дней Мирзоев получил $1 тысячу, а обмундирование, оружие, боеприпасы и временное жилье ему предоставили в военном лагере в Краматорске (Донецкая обл.), и воевал он за этот город".

"Мирзоева задержали правоохранительные органы в Таджикистане, и в мае текущего года передали российским властям", – сообщил Темирбеков.

Дело в отношении Мирзоева суд рассмотрит по ч.3 ст.359 (участие наемника в вооруженном конфликте) УК РФ.

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