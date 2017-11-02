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На трассе Киев – Чернигов четверо в масках обстреляли грузовик

Четверг, 2 ноября 2017, 12:02

Вечером 1 ноября четверо неизвестных в масках обстреляли из пистолета и ограбили грузовик на автодороге Киев – Чернигов.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

Инцидент произошел в Козелецком районе.

По словам пострадавших, они возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов.

Около 22:00, когда автомобиль въехал на территорию Черниговской области, пробилось колесо, поэтому водитель остановился для ремонта. 

 
Фото Полиции

"В это время рядом с грузовиком затормозил попутный легковой автомобиль. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства потерпевших, предварительно из травматического оружия", - говорится в сообщении. 

Нападавшие заставили путников выйти из машины, забрали у них портативный сейф с деньгами, все мобильные телефоны и скрылись на своем авто. 

 
фото полиции

После получения сообщения о разбойном нападении полиция ввела в действие план "Перехват".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Киевская областькриминал
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