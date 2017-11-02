Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе

В Киеве во взяточничестве разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины.



Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева.



В настоящее время проводятся обыски в помещении Госавиаслужбы, а также по месту жительства фигуранта.



По данным ГПУ, чиновник требовал 7 тысяч долларов США за обещание представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.



Правоохранители говорят, что задержали руководителя "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тысяч долларов США.

Предварительно следователи задокументировали еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.