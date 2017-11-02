Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе

Четверг, 2 ноября 2017, 12:19

В Киеве во взяточничестве разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева.

В настоящее время проводятся обыски в помещении Госавиаслужбы, а также по месту жительства фигуранта.

По данным ГПУ, чиновник требовал 7 тысяч долларов США за обещание представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.
 
Правоохранители говорят, что задержали руководителя "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тысяч долларов США.

 

Предварительно следователи задокументировали еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взяткапрокуратураавиаобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
взятка
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
Все новости...
Реклама: