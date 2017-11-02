Информатора боевиков приговорили к 8 годам тюрьмы

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Донецка, который информировал террористов ОРДО о местах дислокации украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, которая выступала обвинителем по этому делу.

По данным ведомства. в ходе судебных слушаний доказано, что 48-летний мужчина с мая по июнь 2015 года "активно способствовал представителям террористической организации "ДНР".

"Осужденный систематически передавал представителю боевиков с позывным "Хасан" детализированные данные о местах дислокации, маршруты передвижения и огневые позиции военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информатор, в частности, рассказывал террористу о позициях украинской армии в Мариуполе, селах Очеретино и Кураховка, городах Курахово и Селидово Донецкой области.

"Указанные данные информатор террористов собирал, периодически выезжая из оккупированной территории, а по возвращении в Донецк сразу звонил в так называемое "главное разведывательное управление ДНР" и подробно рассказывал обо всем, что видел", - сообщают в прокуратуре.

По их информации, в дальнейшем полученные данные боевики использовали во время артиллерийских обстрелов указанных населенных пунктов.

Сообщается, что в ноябре 2015 года преступника задержали сотрудники СБУ в селе Новотроицкое Волновахского района.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-3 УК (содействие террористической организации).

Украинская правда