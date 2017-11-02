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Аброськин похвастался низким количеством умышленных убийств в Украине

Четверг, 2 ноября 2017, 13:32

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что количество зарегистрированных в 2017 году умышленных убийств является самым низким за последние 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аброськин отметил, что количество убийств, зарегистрированных в течение девяти месяцев этого года, в три раза ниже пикового значения 2000 года.

"Согласно данным статистики за период с 1997 по 2017 годы, количество умышленных убийств, совершенных в течение девяти месяцев каждого года, колебалась от пикового значения в 3494 таких преступления (2000 год) до самого низкого показателя, зафиксированного в этом году - 1185 умышленных убийств . Поэтому количество убийств, совершенных в течение 9 месяцев 2017 года, по сравнению с прошлыми годами уменьшилось почти втрое", - сказал он.

 

По его словам, за последние сутки в Украине не зафиксировано ни одного убийства.

Ранее Аброськин похвастался, что в Украине раскрывают 88% умышленных убийств и покушений.

Также Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители близки к раскрытию ряда резонансных убийств, кроме подрыва журналиста Павла Шеремета.

Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" заявил, что Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева расстреляли из автоматического оружия.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Украинская правда
Темы: полицияМВД
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