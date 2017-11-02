Оккупанты хотят пустить поезда из Донбасса в Россию

Так называемые власти оккупированной территории Донецкой области планируют запустить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.

Об этом на онлайн-конференции с жителями 2 ноября заявил глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС.

"В планах правительства есть проект запуска поезда в Россию, как, впрочем, и электрички до Ростова", - сказал он.

Отмечается, что сейчас Донецк связан с рядом российских городов автобусными маршрутами, а из Ясиноватой до российской границы можно доехать поездом.