ФСБшнику, причастному к похищению крымчанина, объявили подозрение

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении бывшему сотруднику СБУ, а ныне работнику ФСБ России, которого подозревают в похищении и пытках крымчанина Рената Параламова.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила прокурор отдела надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и предотвращения коррупции прокуратуры АРК Юлия Усенко, передают "Крым. Реалии".

Она отметила, что следствие собрало достаточно доказательств причастности нынешнего сотрудника ФСБ, к незаконному обыску жилья и похищения, пыток и принуждения к даче показаний Параламова.

"Прокуратура АР Крым ведет досудебное расследование по части 2 статьи 127 (истязание), 146 (незаконное лишение свободы), и первой части статьи 162 (незаконное проникновение в жилище) Уголовного кодекса Украины", - сказала Усенко.

Она добавила, что правоохранители установили и двух других лиц, причастных к издевательствам над Параламовим.

Усенко не назвала имен подозреваемых, но отметила, что сейчас прокуратура, с целью розыска, распространяет их фотоработы на территории аннексированного Крыма, Украины и за ее пределами.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова провели обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями".

По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

По словам адвоката, после обыска силовики забрали Параламова с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

14 сентября он нашелся на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

Адвокат Курбединов заявил, что Параламов пройдет судмедэкспертизу.

15 сентября Курбединов, который вместе с родственниками Параламова находился в управлении ФСБ России по Крыму сообщил, что они узнали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России.