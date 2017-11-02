В порты оккупированного Крыма в октябре незаконно зашли 22 судна

С 1 октября по 1 ноября в порты оккупированного Крыма зашло 22 грузовых судов-нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по временно оккупированных территории.

"В целом этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 18 судов под флагом Российской Федерации и 3 - под флагом Республики Того", - говорится в сообщении.

В МинВОТ отметили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, которые расположены на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Ранее сообщалось, что в течение сентября в порты оккупированного Крыма зашло 30 грузовых судов-нарушителей