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Луценко встретился с группой поддержки осужденного за убийство пограничника

Четверг, 2 ноября 2017, 17:48

Генеральный прокурор Юрий Луценко провел встречу с представителями инициативной группы в поддержку пограничника Сергея Колмогорова, который признан виновным в убийстве.

Об этом сообщила в Facebook спикер генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, на встрече, кроме сотрудников ГПУ, присутствовали военные прокуроры, адвокаты Колмогорова, активисты, а также народные депутаты, по обращениям которых была устроена эта встреча.

Пресс-секретарь рассказала, что во время переговоров обсуждалась возможность предоставления защитой убедительных свидетельств серьезных нарушений прав осужденного в процессе, а также, в случае возврата дела в апелляционный суд, доводов, которые ранее не предоставлялись на рассмотрение суда.

"Стороны подтвердили, что их общим стремлением является обеспечение объективности в указанном деле, поскольку оно является беспрецедентным в разрезе оценки действий военнослужащих в условиях ведения необъявленной войны", - отметила она.

 

Как известно, в четверг Высший специализированный суд перенес на 6 ноября рассмотрение кассации Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за то, что во время дежурства на блокпосту в Мариуполе он открыл огонь по автомобилю, который не остановился. В результате погибла женщина, которая была в машине.

Активист Алексей Гриценко объяснил, что слушание перенесли, поскольку прокурор по делу не явился на заседание и в письменном заявлении попросил отложить заседание.

По словам нардепа Игоря Луценко, который был на встрече с главой ГПУ, представитель прокуратуры не явился в четверг на судебное слушание по делу Колмогорова, поскольку Юрий Луценко хочет лично разобраться с деталями дела.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службасудГенпрокуратураЛуценкоубийство
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