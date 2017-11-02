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ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту

Четверг, 2 ноября 2017, 18:55
ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту

Генеральная прокуратура готовит новые запросы в США с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

"Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", - сказал Горбатюк.

По его словам, уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генпрокуратуры.

Кроме того, начиная с декабря 2014 году Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств о предоставлении международной правовой помощи.

Они касались производства по расходованию в системе Министерства юстиции и роли Манафорта в этом.

В ходатайствах говорилось о том, что Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства инкриминируют растрату более миллиона долларов на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко, пишет издание.

"Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта", - говорит Горбатюк.

Однако Соединенные Штаты не ответили на просьбу Украины допросить Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

Сейчас ГПУ расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт. Первая касается растраты средств Министерства юстиции, а вторая - в части материалов с "черной бухгалтерии".

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.

Темы: прокуратураПол МанафортСША
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