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На Львовщине авто столкнулось с автобусом, 7 человек травмированы

Четверг, 2 ноября 2017, 19:55

Во Львовской области автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате аварии пострадали семь человек.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

"В службу спасения поступило сообщение, что на автодороге Львов - Рогатин вблизи с. Залесье Перемышлянского района, произошло столкновение автомобиля "KIA" с пассажирским автобусом "Mercedes-Benz". В автобусе, следовавшему по направлению "Львов - Большие Глебович", находилось предварительно 29 человек, в результате ДТП пострадали 7 человек ", - говорится в сообщении.

Травмы получили водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса, все они госпитализированы в медицинские учреждения.

Отмечается, что спасателям понадобились гидравлические ножницы, чтобы деблокировали водителя, которого зажало между конструкциями легковушки.

"Пострадавшего через заднее сиденье вынесли из автомобиля и передали медикам. Он госпитализирован в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу", - рассказали в ДСНС.

 
авария во Львовской области
ГСЧС Львовской области
 
авария во Львовской области
ГСЧС Львовской области

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Темы: аварияЛьвовщина
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