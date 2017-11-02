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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 2 ноября 2017, 20:33

Безвиз с ОАЭ, 7,5 млн грн для Каськива, испытания зенитных управляемых ракет, несостоявшиеся выборы председателя Конституционного суда, скандал между Украиной и Сербией – новости, которые обсуждали 2 ноября.

О безвизе с ОАЭ. Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.

О Каськиве. Почти 7,5 миллионов гривен возмещения ущерба государству за Владислава Каськива внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

О ракетах. В Херсонской области 2 ноября начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

О Конституционном суде. Выборы председателя Конституционного суда Украины 2 ноября не состоялись, потому что вопрос не смогли включить в повестку дня из-за недостатка голосов судей.

О спецконфискации. Окружной административный суд Киева отказался отменить постановление Военной прокуратуры о засекречивании решения Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

О Саакашвили. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обжаловал в суде отказ Государственной миграционной службы давать ему статус беженца.          

О Сербии. В МИД Сербии остро раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями.

О Беларуси. Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

О Польше. Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрируюющим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КаськивБеларусьПольша
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