Трамп назвал имя нового главы Федеральной резервной системы США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о выдвижении Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, американская экономика в последнее время достигла "невероятных успехов".

"Он доказал, что может достичь консенсуса в денежно-кредитной и финансовой политике. Судя по его работе, я уверен, что Джей имеет мудрость и лидерство, чтобы направлять нашу экономику", - сказал Трамп.

Теперь кандидатуру Пауэлла должен утвердить сенат. В случае одобрения, Пауэлл заменит на посту руководителя Федерального резерва Джанет Йеллен, ее мандат истекает в феврале 2018 года. Она занимала эту должность с 2014 года.