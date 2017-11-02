Суд в Киеве отказался отдать на поруки оппозиционную казахскую журналистку

Судья в Шевченковском районном суде отказала народному депутату Светлане Залищук и директору Хельсинского союза отдать на поруки и оставила под арестом оппозиционную казахскую журналистку Жанару Ахметову.

Об этом сообщила Светлана Залищук в Facebook.

Она рассказала, что 21 октября казахскую журналистку задержали с грубым нарушением на 18 суток.

"Ее выманили из квартиры, выключили свет, ребенку она не успела ничего сказать. Это было похоже на похищение. Ни одна из копий документов, которые госпожа прокурор дальше просила приобщить к материалам дела, не была заверена должным образом, некоторые были весьма сомнительного качества" - утверждает Залищук.

Она добавила, что дома остается 9-летний сын Жанары Ахметовой, за которым сейчас ухаживают журналисты.

"Суд по этому делу уже дважды переносили из-за того, что генпрокуратура не дала разрешение на ее доставки в суд, от СИЗО - это 2 км. Без всяких объяснений!", - подчеркнула нардеп.

Кроме того, по ее словам, на третий раз генпрокуратура не смогла привести переводчика, что является их обязанностью.

В знак протеста Жанара Ахметова голодает уже седьмой день.

Как известно, казахская журналистка сбежала в Украину в марте из-за политических преследований. И в соответствии с законом подала документы на предоставление ей статуса беженки. По словам Залищук, правительство Казахстана хочет заключить журналистку на 7 лет.

"Жанара - известная журналистка, по которой охотится вечный президент Казахстана Назарбаев через ее статьи. Жанара является членом одной из самых авторитетных международных организаций по защите прав журналистов" Репортеры без границ", - добавляет Залищук.

Она отметила, что за журналистку вступились многие известные правозащитные организации. Залищук отметила несправедливость в борьбе Украины за освобождение своих политических заключенных и одновременно аресты и экстрадиции известных оппозиционеров из авторитарных государств.