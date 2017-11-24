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Песков: Приезд Плотницкого в Москву – это не вопрос Кремля

Пятница, 24 ноября 2017, 11:51

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого в Москву – это не вопрос Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, также Песков заявил, что Россия "сохраняет свою приверженность" Минским договоренностям.

"Я по-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с "ЛНР". Собственно, приезд Плотницкого в Москву – это не вопрос, которым занимается администрация президента", – сказал Песков.

При этом он заявил, что позиция Москвы, которую неоднократно декларировал Владимир Путин, остается неизменной.

"Альтернативы Минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин", – заявил Песков.

Как известно, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию были привлечены боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тысячи  военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

Кроме того, в сеть выложили видео с Плотницким в аэропорту Москвы.

А российский писатель Захар Прилепин, который стал в ряды боевиков "ДНР", сообщил, что летел С Плотницким одним рейсом Ростов-на-Дону – Москва, и у лидера "ЛНР" якобы было с собой "все для новой жизни".

Темы: РосcияПутинЛНРДонбасс
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