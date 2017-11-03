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Адвокат: Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона

Пятница, 3 ноября 2017, 01:19

Судья Национальной судебной палаты Испании приказал заточить восьми членов отстраненного Женералитата Каталонии. Адвокат Карлеса Пучдемона утверждает, что и его тоже.

Об этом пишет Reuters.

Адвокат отстраненного президента Каталонии Карлеса Пучдемона заявил, что ордер был также выдан на арест его клиента. При этом, как пишет агентство, это заявление адвоката было опровергнуто высокопоставленным должностным лицом в Высоком суде Испании.

Ранее, прокуратура Испании обратилась в суд с просьбой выдать европейский ордер на арест лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщалось, судья Национальной судебной палаты Испании приказал посадить восьмерых членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

Как известно, глава женералитата Карлес Пучдемон и четверо членов его правительства отказались явиться в суд и находятся в Бельгии.

Отстраненное руководство Каталонии находится под следствием по обвинению в совершении мятежа после объявления независимости региона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Каталония Испания
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