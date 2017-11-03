Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков-младший после освобождения из зала суда сразу поехал в МВД

Пятница, 3 ноября 2017, 03:38

Александр Аваков прибыл в МВД, которое возглавляет его отец Арсен Аваков, сразу после завершения заседания Соломенского районного суда Киева.

Это зафиксировали журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый", пишет Радио Свобода.

После освобождения Александра Авакова 1 ноября под личное обязательство из зала суда автомобиль, которым он пользуется, заехал на территорию Министерства внутренних дел, возглавляемого его отцом, около 22.00, и пробыл там несколько часов.

После этого в 02.30 ночи его автомобиль покинул территорию ведомства.

В день, когда суд объявлял свое решение по Александру Авакову, журналисты "Схем" обратили внимание на то, кто посещал Министерство внутренних дел, возглавляемое его отцом Арсением Аваковым.

В министерство, в частности, заезжал кортеж из двух автомобилей соратника и бизнес-партнера Арсена Авакова, народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

В половине второго ночи в министерство приехал автомобиль, которым пользуется народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский. На территории министерства автомобиль находился более часа.

Близкие соратники министра из "Народного фронта" и его бизнес-партнеры наведывались в МВД и за день до этого - 31 октября, когда сотрудники НАБУ и САП задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Вечером того дня в МВД приезжали народные депутаты от "Народного фронта" Сергей Пашинский, Денис Дзензерский, Игорь Котвицкий, Андрей Иванчук и экс-премьер-министр и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Темы: АваковМВДНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: