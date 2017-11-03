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США и Россия внесли в ООН противоположные резолюции по Сирии

Пятница, 3 ноября 2017, 05:13

США и Россия внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН две противоречащие друг другу резолюции по Сирии, касающиеся продолжения работы совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия (Joint Investigative Mechanism, JIM).

Об этом сообщили в четверг, 2 ноября, сразу несколько информационных агентств, в распоряжении которых оказались эти документы, пишет DW.com.

Каждая из резолюций предлагает продлить мандат комиссии, но на совершенно разных условиях.

Так, в резолюции США выражается серьезная озабоченность результатами экспертиз JIM, в особенности последним докладом от 26 октября. Вашингтон одобряет методы работы комиссии и предлагает продолжить ее поддержку, продлив мандат на два года.

В свою очередь Россия критикует работу JIM и готова продлить ее мандат только на шесть месяцев, предлагая комиссии "пересмотреть свои прежние оценки и выводы" и провести повторную экспертизу на месте событий, а также включать в свои отчеты материалы сирийского правительства.

Генсека ООН Антониу Гутерриша Москва призывает включать в комиссию экспертов из предельно разных географических зон.

Совет Безопасности ООН обсудит последний доклад JIM 7 ноября.

26 октября эксперты Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложили ответственность за применение отравляющего газа зарин при бомбардировке города Хан-Шейхун в начале апреля 2017 года на власти Сирии, активно поддерживаемые Россией.

24 октября спецпредставитель РФ наложил в Совбезе ООН вето на вынесенный США на голосование проект резолюции, предполагающий продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии. 

Как сообщалось, Россия отклонила призыв США не блокировать в ООН международное расследование по применению химического оружия в Сирии.

Темы: СирияРосcияСШАООН
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