Манафорту отказали в освобождении из-под домашнего ареста – СМИ

Судья окружного суда в Вашингтоне Эми Берман Джексон решила, что экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт должен оставаться под домашним арестом и носить электронное устройство наблюдения.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНИАН.

Манафорта вместе с его бизнес-партнером Риком Гейтсом обвиняют в сговоре с целью отмывания средств, "заговоре против Соединенных Штатов" и в нарушении требований регистрации в качестве иностранного агента бывшего пророссийского правительства Украины.

Дело Манафорта является частью расследования специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Другой бывший высокопоставленный советник Трампа во время избирательной кампании Сэм Кловис отозвал свою кандидатуру на административную работу, очевидно, из-за расследования Мюллера.

Издание отмечает, что для Манафорта и Гейтса только обвинение в сговоре с целью отмывания средств влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

Они оба 2 ноября появились в суде в Вашингтоне. Судья сообщила, что начальные условия залога для них сейчас остаются неизменными и постановила провести судебные слушания относительно размеров залога 6 ноября.



Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом с определенными размерами залога в сумме 10 млн долларов и 5 млн долларов соответственно.

В судебном решении отмечается, что они не должны вносить залог, если только не нарушат требование являться в суд или другие требования. Прокуроры утверждают, что существует риск их бегства.

Поверенный адвокат Манафорта Кевин Даунинг утверждает, что его подзащитный готов выполнять ежедневные обязательства относительно домашнего ареста, но хотел бы добиться снятия электронного браслета наблюдения.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением экс-президента Украины Януковича получили десятки миллионов долларов.

В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и "Оппозиционного блока".

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсент и Гренадины и Сейшелах.

Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправдиво сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.