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Миссия ОБСЕ увидела новые шевроны у боевиков "ДНР"

Пятница, 3 ноября 2017, 10:41

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили под Новоазовском человека, одетого в темно-зеленый камуфляж с эмблемой черной летучей мыши на плече.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 1 ноября.

"31 октября на блокпосту, расположенном на северной окраине подконтрольного "ДНР" г.. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя), наблюдатели видели мужчину, одетого в темно-зеленый цифровой камуфляж. У него на плече был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем фоне с желтой окантовкой", – информирует миссия.

"Мужчина был вооружен автоматом (АК-74), который, по оценке членов патруля СММ, был новым", – добавляется в отчете.

Миссия ОБСЕ констатировала в среду увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению со вторником, зафиксировав, среди прочего, около 150 взрывов против ориентировочно 80.

В Луганской области миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав одновременно большее количество взрывов (30 против примерно 10).

СММ также удостоверилась, что в подконтрольной "ДНР" Дмитровке 19 октября подорвался на приусадебном участке и получил осколочные ранения ноги 45-летней мужчина. А в оккупированном Харцызске от взрыва гранаты 1 октября погиб 27-летний мужчина и получил ранения 22-летний.

Члены патруля миссии зафиксировали такие нарушения линий отвода вооружение в подконтрольном Киеву районе: 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм), которые перевозили на грузовиках в западном направлении в пгт Новоайдар и 3 буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм), которые грузовики перевозили на буксире в восточном направлении от Лисичанска.

По линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели такое вооружение: 15 танков (Т-64) на железнодорожной станции в. Рубежное и 3 самоходные гаубицы (2С19 "Мста-С", 152 мм) на север от м. Северодонецк.

В неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 19 октября было обнаружено 23 танка (вероятно Т-64) к северо-востоку от с. Круглик (31 км юго-западнее Луганска), что на 8 танков меньше, чем было зафиксировано 25 сентября.

СММ зафиксировала также боевые бронированные машины в зоне безопасности: в подконтрольных правительству районах – неподвижный БТР-80 вблизи с. Среднетеплое и БТР-80 недалеко от с. Теплое, а в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели три БТР-80 и три передвижных командных пункта, двигавшихся на север в Кадиевке.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ДонбассОБСЕ
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