Уволен топ-полисмен, восстановившийся на посту после скандала со взяткой

Начальником департамента полиции охраны назначен Александр Гаврилюк вместо Сергея Будника, которого 22 августа поймали на взятке в 100 тысяч.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в пятницу глава НПУ Сергей Князев представил Александра Гаврилюка личному составу как нового руководителя департамента полиции охраны.

Сергей Будник фото НПУ

Руководитель Нацполиции поручил новому начальнику в первую очередь "увидеть недостатки, которые существуют в подразделении и исправить их".

"Полиция охраны отныне входит в систему превенции. И в первую очередь вы будете реагировать на сообщения людей, которые поступают на 102. Поэтому все сотрудники должны пройти переподготовку с учетом опыта работы патрульной полиции", - подчеркнул Князев.

Он отметил также, что работа полиции охраны будет унифицирована под стандарты работы патрульной полиции. В частности, наряды полиции охраны войдут в систему единой дислокации нарядов полиции и будут реагировать на сигналы о помощи, поступающие на 102.

Новый начальник департамента полиции охраны Александр Гаврилюк фото НПУ

Как известно, 2 октября Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении от должности начальника департамента полиции охраны Сергея Будника.

25 августа суд арестовал Сергея Будника и назначил залог 128 тысяч гривен.

28 августа за подозреваемого был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

У Будника по месту жительства были изъяты 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро.

22 августа 2017 Национальная полиция заявила о задержании руководителя департамента полиции охраны при получении 96 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Украинская правда