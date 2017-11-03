Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель ОБСЕ собирается в оккупированный Крым проверять СМИ

Пятница, 3 ноября 2017, 13:10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир планирует поехать в аннексированный Крым, чтобы проверить работу местных средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента в АР Крым.

Отмечается, что представитель ОБСЕ выразил желание посетить Крым, когда сложатся соответствующие обстоятельства, после встречи с представителем президента Украины в АРК Борисом Бабиным, которая состоялась 2 ноября.

В сообщении сказано, что Бабин и Дезир обсудили вопрос незаконного вещания оккупационной крымской властью на захваченных мощностях и частотном ресурсе Украины, а также о запрете любого независимого освещения событий на полуострове и вытеснение всех крупнейших крымскотатарских медиа из Крыма.

После встречи представитель ОБСЕ заявил "о готовности изучить вопрос распространения вещания РФ на материковую территорию Украины, аспекты языка ненависти в контролируемых оккупационными властями печатных масс-медиа, особенно районного и ведомственного уровня, рассмотреть возможность содействия представителям крымскотатарских СМИ в организации независимого и беспристрастного вещания".

Дезир добавил, что ситуация со свободой слова в Крыму "находится в поле его постоянного внимания".

Ранее сообщалось, что ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за угрозы свободы выражения и средств информации в оккупированном Россией украинском Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕКрыманнексияСМИсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
Все новости...
Реклама: