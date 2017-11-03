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Полиция поймала вероятных убийц харьковского адвоката

Пятница, 3 ноября 2017, 13:49

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в убийстве адвоката, которое было совершено в декабре 2016 года в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

"Сегодня (3 ноября - ред.) во время проведения оперативных мероприятий злоумышленник был задержан сыщиками Харьковщины в городе Никополе. Второго соучастника преступления полицейские задержали накануне", - рассказывают правоохранители.

По данным полиции, задержанный в пятницу является 29-летним жителем Днепропетровской области, в четверг - 27-летний житель поселка Русские Тишки одного из райцентров Харьковской области.

Отмечается, что оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

"Житель Харьковщины - за совершение грабежа, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений и совершение ряда имущественных преступлений. Его подельник отбывал наказание за убийство, разбой и грабеж. К тому же, мужчина отличался особой жестокостью", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, мужчины напали на женщину-адвоката с целью ограбления.

22 декабря 2016 вечером они подкараулили женщину у ее офиса и попытались отобрать драгоценности. Неожиданно она начала сопротивляться и громко кричать.

"Налетчик с помощью ножа стал наносить ей многочисленные удары. Когда жертва потеряла сознание, сорвал ювелирные украшения, отобрал телефон, сумочку, ключи от машины. Отъехав недалеко от места преступления, воры обыскали иномарку потерпевшей, не нашли ничего ценного и бросили авто", - рассказывают правоохранители.

По данным полиции, добыча нападающих составила около 10 тысяч гривен.

 

Как сообщалось, вечером 22 мая в Харьковской области неизвестные убили адвоката Татьяну Попову.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьубийствополиция
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