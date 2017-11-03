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Сытник заявил о давлении депутатов и министров на суды

Пятница, 3 ноября 2017, 14:03

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обвиняет политических и государственных деятелей в давлении на судей, которые рассматривают дела, расследованные его подчиненными.

Об этом он заявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, в котором также участвует руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Сытник рассказал о результатах деятельности НАБУ и заверил:

"Независимо от того, какую политическую силу представляет фигурант дела или к какой группе влияния он относится, это не останавливает Антикоррупционное бюро в вынесении подозрения при наличии достаточных доказательств. Это первая черта, которая объединяет все дела"

Вторая черта, по его словам, – это спекуляции относительно политических мотивов производств: "Любое дело, которое расследовалось и после объявления подозрений или арестов становилась публичным, – мы слышали обвинения в политической ангажированности, давлении, политических играх и т.п.".

"И что интересно, что эта информация подается не постоянно, а когда появляется какое-то определенное дело. Мы видим квазиэкспертов на каналах, видим многих представителей парламента, которые в один голос рассказывают о политической подоплеке любого дела. Даже судья Чаус, который закатывал средства в банке и закапывал у себя на огороде, заявлял о политическом влиянии", – возмутился Сытник.

"Последние дни показали, что эта тенденция увеличивается: заявить о политическом давлении – и на этом строить защиту. Очень простой способ", – добавил он.

А когда расследование завершено и стороне защиты предоставляют материалы, то, по словам Сытника, "почему эта сторона защиты, которая кричала о политической подоплеке и о том, что хочет идти как можно скорее в суд, полгода знакомится с делами, а в это время псевдоэксперты рассказывают на экранах, это дело развалится".

"И если мы говорим о каком-то политическом давлении, то политическое давление – это когда члены парламента приходят на судебные заседания, начинают давить на судей публично; когда действующие министры приходят на судебные заседания и начинают давить на судью; когда по судьям, которые отменяют явно незаконные решения, начинаются дисциплинарные производства в Высшем совете правосудия", – возмутился директор НАБУ

"Это политическое давление, которое используется нашими оппонентами", – подчеркнул он.

Сытник также отметил, что в зависимости от дела, НАБУ приписывают действия в интересах разных сторон:

"Определенное дело – пишут, что мы агенты Кремля. Другое дело – мы агенты Госдепа (США). Еще какое-то дело – мы представители грузинской мафии. И из опыта мы уже почти 100%-но угадываем, агентами чьих служб мы будем (в каждом случае – ред.) и по каким каналам это будут передавать".

Алена Рощенко, УП
Темы: НАБУсудВерховная РадаСытник
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